القبض على مروج للمخدرات والخمور بالخمس

تمكن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرقب من ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدارت والخمور بمدينة الخمس وبنطاق واسع.

وقالت داخلية الوحدة إنه تم ضبط المتهم متلبساً وبحوزته قطعتين من مخدر الحشيش؛ وبالاستدلال معه اعترف بحيازته على كمية من المخدرات داخل منزله؛ وعلى الفور قام رئيس الفرع بتشكيل فريق عمل وبالتعاون مع رئيس مركز شرطة الخمس وقسم شرطة النجدة والبحث الجنائي بمديرية أمن الخمس، وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بالدخول إلى المنزل.

وبحضور مدير نيابة الخمس الجزئية تم الدخول إلى المنزل وتفتيشه وتم ضبط 26 قطعة من مخدر الحشيش وعدد 8 زجاجات خمور مستوردة ؛ هذا وباشر مدير نيابة الخمس الجزيئة استكمال إجراءات التحقيق حول الواقعة.