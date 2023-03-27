الكوني يؤكد دعم الرئاسي لجهود باتيلي لإنجاز الانتخابات خلال العام الحالي

العنوان – نيويورك

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني استمرار دعم الرئاسي لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى ليبيا، لإنجاز الانتخابات.

وشدد الكوني خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو في نيويورك على إجراء الانتخابات خلال العام الحالي في ظل توافق مبني على السيادة الوطنية.

ومن جهتها أثنت دي كارلو على الدور المحوري للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية ودعم عمل المبعوث الأممي للوصول للانتخابات.

يشار إلى ان اللقاء تم على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة لحسن إدارة الموارد المائية الذي عقد في نيويورك خلال اليومين الماضيين.