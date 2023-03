ليبيا – طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز المواطنين باستمرار عمليات التزويد من مستودع طرابلس النفطي وميناء طرابلس البحري عبر شركات التوزيع لصالح محطات التوزيع دون أي عراقيل.

الشركة وفي بيان لها اليوم الإثنين تابعته صحيفة المرصد، أوضحت أن الكشف على المحطات العاملة مستمر على مدار الساعة، مثمنة في الوقت ذاته جهود العاملين في جميع مواقعهم.

