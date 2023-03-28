تعليق ناري للقيادي الميداني “الطاهر بن غربية” على زيارة وفد حفتر لطرابلس

علق القيادي الميداني في بركان الغضب “الطاهر بن غربية” على زيارة وفد رفيع المستوى الى طرابلس ضم قيادة حفتر العامة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري .

وأكد بن غربية في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أن “لا تصالح ولا مصالحة مع جـراثيم حفتر، فلن لن نصافح المجرمين بهذه السهولة، ولا مكان للمجـرمين والقـتلة بيننا، حسب وصفه.

وأضاف بن غربية “إن هؤلاء القتـلة “وفد حفتر” دمرو وقتـلوا وزرعوا الألغـام، وهجروا الاف العائلات قبلها من المنطقة الشرقية انتهكوا الاعراض واستولو على ممتلكاتهم”، حسب قوله.

وقال بن غربية “خسرنا شبابنا، استشـهد منهم من استشهـد، وفقدو اطرافهم، وتركو ورائهم عائلات وأطفال؟ لا والف لا، لن نصافح المجـرمون بهذه السهولة، لا مكان للمجـرمين والقـتلة، هذا رأي وهذا كلامي، عن نفسي اتكلم، لا باتيلي ولا دوة فارغة، مكانهم محـاكم ومشـانق وليس رفس بـازين” بحسب وصفه.