الكوني يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، ودور الأمم المتحدة وبعثتها في هذه الشأن، خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وذلك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة حول حسن إدارة الموارد المائية بنيويورك خلال اليومين الماضيين.

وأكد الكوني استمرار دعم المجلس لجهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الحالي في ظل توافق مبنى على السيادة الوطنية، والاستفادة من دعم خبراء الأمم المتحدة لإنجازها.

من جهتها، أشادت الوكيلة بدعم المجلس الرئاسي لجهود الممثل الخاص للأمين العام، وأكدت على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي للوصول إلى الانتخابات، كما أثنت على الدور المحوري للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الذي سيصل بالبلاد للاستقرار.