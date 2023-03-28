«الرئاسي»: الكوني يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، ودور الأمم المتحدة وبعثتها في هذه الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وروزماري ديكارلو، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة حول حسن إدارة الموارد المائية بنيويورك خلال اليومين الماضيين.

وأكد اللافي، استمرار دعم المجلس لجهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الحالي في ظل توافق مبنى على السيادة الوطنية، والاستفادة من دعم خبراء الامم المتحدة لإنجازها.

فيما أشادت الوكيلة، بدعم المجلس الرئاسي لجهود الممثل الخاص للامين العام، وأكدت أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي للوصول إلى الانتخابات.

كما أثنت على الدور المحوري للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الذي سيصل بالبلاد للاستقرار.