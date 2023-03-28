المنتخب التونسي ينهي تحضيراته قبل مواجهة ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا

أنهى مساء الاثنين المنتخب التونسي في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، تحضيراته لمباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضد المنتخب الليبي بإجراء حصة تدريبية أخيرة في نفس توقيت المباراة التي تدور مساء اليوم الثلاثاء.

وأعطى الفنيون التونسيون فرصة للاعبين للتعرف والتأقلم مع الأرضية الاصطناعية لملعب شهداء بنينة قبل أن يتوجهوا إلى الاجتماع الفني للمباراة بحضور ممثلي الاتحاد الافريقي والمنتخبين وبقية الأطراف المتداخلة في التنظيم .

يشار إلى أن المنتخب الليبي أمام فرصة أخيرة للإبقاء على حظوظه في المنافسة على موقع في كأس إفريقيا مقابل منافس تكفيه نقطة وحيدة للترشح.