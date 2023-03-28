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بدعم من باشاغا .. وصول التجهيزات اللازمة لصيانة الطريق بين ودان وأبو نجيم

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصلت شحنة مكونة من 4000 كيس من الأسفلت ودورتا مياه متنقلة، وعدد من الأدوات و المعدات والتجهيزات التي تستخدم في الصيانة، كدعم من الحكومة الليبية، لحملة تي تي لصيانة الطريق بين ودان و أبونجيم.

واستلم  فريق العمل التطوعي ودان مشرف الحملة، و بحضور عضو مجلس النواب الدكتور اسماعيل الشريف،  المعدات، التي جاءت كدعم من رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، واستجابة لمطالب فريق العمل التطوعي ودان، والذي سيشرع في ترميم و صيانة الطريق الحيوي ( أبو نجيم – ودان ) بطول 180 كم.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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