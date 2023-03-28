المدغيو: إشراك القبائل في العملية السياسية تشتيت لحل الأزمة الليبية

قال خليفة المدغيو، عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اليوم الإثنين، إن رؤية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، القاضية بإشراك القبائل في العملية السياسية تغريد خارج السرب وتشتيت للحل السياسي.

وأضاف المدغيو، في تصريحات صحفية، أن تأثير القبيلة في ليبيا تراجع ولم يعد لها ذلك الأثر الذي كان لها تاريخيا.

ولفت المدغيو، إلى أن المشكلة الأساسية في ليبيا أمنية ومع انتشار الأسلحة أصبح شيوخ القبائل يستجدون الأطفال الذين يملكون الأسلحة فكيف سيستطيعون إنهاء الأزمة؟”.

وطالب المدغيو، المبعوث الأممي بالبحث عن الشخصيات الوطنية في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بدل التوجه نحو القبائل.