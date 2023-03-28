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توقيع تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

وقع نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، الإثنين، الدفعة الرابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية، والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة، أن قرارات التسوية سيجرى تسليمها للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد، دون أن تجري تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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