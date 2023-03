ليبيا – أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص عن سعادتها بالاجتماع العسكري الذي عقد أمس الأحد في العاصمة طرابلس وضم قيادات من الجيش من طرابلس وبنغازي تحت إشراف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت: “مسار توحيد الجيش والأمن خبرٌ يثلج الصدر ندعو الله أن يتممه بالسداد والرشاد، وأخيرًا يبدو أن الجميع أستوعب أن ليبيا للجميع وبالجميع وبعد توحيد هاتين المؤسستين الغاليتين على القلوب سيصبح حلم استعادة الدولة قريب المنال، كلنا رجاء وأمل”.

Shares

The post بوقعيقيص: بعد توحيد الجيش والأمن سيصبح حلم استعادة الدولة قريب المنال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية