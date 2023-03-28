مخرج وكاتب مسلسل “شط الحرية 5” يعتذر للجمهور… لهذا السبب!

تقدم مخرج وكاتب مسلسل “شط الحرية 5″، فتحي القابسي، بإعتذار لجمهور المسلسل عن خطأ غير مقصود ورد في الحلقة الرابعة من المسلسل.

وقال فتحي القابسي في تنويه صادر عنه، أن اما ما دعاه لتقديم الاعتذار هو ما تداولته بعض الصفحات بشأن ورود اسم احد الصحابة “الدحداح” في حلقة “شط الحرية” مؤكداً بأن “كافة طاقم العمل لم يكن فينا احد يعرف كنية هذا الصحابي الجليل ولم يسبق لنا أن سمعنا به من قبل وهذه حقيقة”.

وأضاف القابسي “قد يكون هذا قصور او قلة معرفة، او عدم وعي، كل هذا نقبله بكل رحابة صدر، ولكن لا يمكن لأي شخص ان يفكر ولو واحد في المية، أن هذا الامر مقصود او انه مفتعل”.

وشدد القابسي على أنه يقبل النقاش في كل شيء (…) إلا امور الدين، فهي بالنسبة لنا شي مقدس، ويوم الحساب لن ينفعنا أحد، لا شط الحرية ولا غيره”.

ونوه القابسي إلى “عدم تصديق كلام المغرضين والحاسدين الذين من شدة كرههم للمسلسل، يؤولون الحلقات كما يرونها هم، ويذهبوا بها في مناطق خطرة، ويتصيدون لنا الاخطاء، حتي وان كانت هذه الاخطاء غير مقصودة”.

ووجه القابسي رسالة لمن انتقدوا المسلسل أنه “من العيب والمخجل أن يتهم شط الحرية بأنه مسيئ للدين، مؤكداً “هذا امر لم يحدث و لن يحدث، موش للدرجة هذي”.