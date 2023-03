ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أن مشروع مصفاة الجنوب سيسهم في توفير الوقود والغاز ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب.

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “بعد جهد وعمل منذ أكتوبر 2021، اليوم شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تتعاقد مع شركة UOP الأمريكية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وسيسهم هذا المشروع في توفير الوقود والغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب”.

Shares

The post الدبيبة: مشروع مصفاة الجنوب سيسهم في توفير الوقود والغاز ويتيح فرص عمل لشباب المنطقة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية