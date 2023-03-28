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النائب العام: ضبط وإحضار مدير سابق لفرع مصرف “الجمهورية القادسية”

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أمر النائب العام “الصديق الصور” بضبط وإحضار مدير فرع مصرف الجمهورية القادسية السابق.

جاء ذلك بعد أن أظهرت التحقيقات التي أنجزتها نيابة مكافحة الفساد طرابلس حول تنفيذ المتهم عمليات مصرفية غير مشروعة. وحقق من خلالها منافع مادية لنفسه وغيره.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام عبر فيسبوك، أن المتهم قد تعمّد خصم مبلغ 500 ألف دينار من أموال المصرف عن طريق صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب الساحب، والذي بدوره تسبب ألحاق الضرر بالمال العام.

وأشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس مستلم محصلات الفعل وتوجيه الجهات الضبطية بضبط مسؤول الفرع وإحضاره.

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النائب العام

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صحيفة الساعة 24

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