«عبدالعزيز» يبحث مع سفير قرقيزستان أوجه التعاون المشترك

التقى محمود عبدالعزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، سفير جمهورية قرقيزستان عزيزبك ماماتوفيتش.

وناقش الجانبان، أوجه التعاون بين البلدين وضرورة بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية بين البلدين، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

أعلن محمود عبدالعزيز، في وقت سابق، انطلاق الحرب العالمية الثالثة.

كتب قائلًا: “أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة انطلقت ولكنها تختلف عن سابقاتيها، يجب أن لا تكون أرضنا جزء من هذه الحرب، ولا يمكن تجنبها إلا بإخراج الفاغنر ويتحمل المسؤولية كاملة من جاء بهم.. اللهم قد بلغت” وفق تعبيره.