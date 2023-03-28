شط الحرية.. أوروبا تضاء بغاز ليبيا وأهلها يعيشون في ظلام

يواصل مسلسل شط الحرية تسليط الضوء على المشاكل ونقص الخدمات العامة التي يعاني منها الليبيين، والتي تأتي في مقدمتها مشكلة انقطاع الكهرباء.

وسلطت الحلقة الخامسة من مسلسل شط الحرية الضوء على معاناة الليبيين من نقص الكهرباء، وعدم تمتعهم بخيرات بلادهم النفطية في مقدمتها الغاز الذي يصدر إلى أوروبا لاستخدامه في توليد الكهرباء.

واتفق أبطال المسلسل في الحلقة على صيد طائر من عند أحد خطوط الغاز وبيعه لشراء مولد كهربائي لتوفير الطاقة الكهربائية لأبناء المنطقة.

لكن عند اقترابهم من خط الغاز لاصطياد الطائر القت قوات الحرس القبض عليهم ظناً أنهم جاءوا ليخربوه، وأجروا التحقيق معهم ثم أطلقوا سراحهم فيما بعد.

وتعاني ليبيا من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي ويصل انقطاع الكهرباء في بعض المناطق إلى أكثر من 8 ساعات يومياً.

وأثار مسلسل شط الحرية ضجة في ليبيا منذ بدء عرض حلقات الجزء الخامس مع بداية شهر رمضان، والتي سلط خلالها الضوء على عدة مشاكل يعاني منها الليبيين والمواقف السياسية التي تتخذها السلطات.

Trending نائب رئيس الحكومة المكلفة: سنجري جولات تفقدية للجنوب الليبي لتوفير احتياجات المواطنين

وتناولت الحلقة الأولى من المسلسل بشكل غير مباشر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، معبراً أن ذلك يعتبر خيانة عظمى.

كما تناولت الحلقة الثانية معاناة المواطنين الليبيين مع المصارف، من الطوابير الطويلة، وأزمة السيولة والاعتمادات المالية التي تعطي لأصحاب النفوذ والمصالح.

فيما تناولت الحلقة الثالثة من المسلسل معاناة المواطنين الليبيين مع منحة الزواج والسلبيات التي تتسبب فيها.

أقرأ أيضاً: مسلسل شط الحرية يثير ضجة في ليبيا مع عرض أولى حلقاته