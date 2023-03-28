نائب وزير الخارجية الروسي: بعثتنا الدبلوماسية تعتزم استئناف العمل بشكل كامل في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين، سيتوجه إلى طرابلس، مشيراً إلى أن البعثة الدبلوماسية الروسية تعتزم استئناف العمل بشكل كامل في ليبيا.

وقال بوغدانوف، في تصريح نشرته وكالة «تاس» الروسية، اليوم الإثنين، إن سفير روسيا الاتحادية، سيتوجه إلى ليبيا، لافتاً إلى أن الجانب الروسي يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أعلن في وقت سابق أن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وكذلك فتح قنصلية عامة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.

وعبر عن أمل بلاده أن تساعد عودة عمل السفـارة في ليبيا في تعزيز المصالح الاقتصادية الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر في ديسمبر 2022، مرسوماً يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيراً فوق العادة مفوضاً لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.

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