حكومة الوحدة: جميع السلع متوفر بالأسواق الليبية وبأسعار مقبولة عدا اللحوم

زار رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، وزارة الاقتصاد والتجارة، لمتابعة سير العمل بالوزارة، وذلك خلال لقاء موسع عقده مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وحضور مديري الجهات التابعة للوزارة، ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير جهاز الحرس البلدي.

زقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن وزير الاقتصاد المكلف، سهيل أبوشيحة، رحب بدبيبة، مشيداً بجهوده في متابعة العمل بكل القطاعات والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها والعمل على معالجتها.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة عمل غرفة الطوارئ بشأن المستوى العام للأسعار خلال هذا الشهر، وعرض تقاريرها عن الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك، والتي قدمت تقريرها حول عملها مؤكدة فيه توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة.

كما تم مناقشة مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض الأحكام بالشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات التصدير للصناعات المحلية وتنظيمها، والتطرق للنظام الضريبي والجمركي، ومناقشة ما يساهم في دعم القطاع الخاص والعاملين به، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتقديم مقترح لمجلس الوزراء.

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وشدد دبيبة في ختام الاجتماع، على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، وضرورة نشره بالجريدة الرسمية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل، مشيدا بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار وضرورة استمرارهم في أداء مهامهم.