“الدبيبة” يتابع عمل غرفة الطورائ المختصة بمراقبة الاسعار خلال شهر رمضان

الوطن / رصد

عقد رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال هذا الشهر ، وعرض تقاريرها عن الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك، والتي قدمت تقريرها حول عملها مؤكدة فيه توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة

كما تم مناقشة مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض الأحكام بالشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات التصدير للصناعات المحلية وتنظيمها، والتطرق للنظام الضريبي والجمركي، ومناقشة ما يساهم في دعم القطاع الخاص والعاملين به، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتقديم مقترح لمجلس الوزراء.

وشدد الدبيبة في ختام الاجتماع، على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، وضرورة نشره بالجريدة الرسمية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل، مشيدا بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار وضرورة استمرارهم في أداء مهامهم.