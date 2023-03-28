النايض: إجراء الانتخابات العام الجاري حق إنساني عاجل للشعب

أكد المترشح الرئاسي، عارف النايض، أن إجراء الانتخابات العام الجاري، حق إنساني عاجل للشعب الليبي.

وقال النايض في تصريحات صحفية: “لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الحالي، وفقًا لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي”.

وأضاف “لن نقبل بأي مماطلات إضافية بعد 12 عامًا من التسويف، ولا بأي صفقات نفعية أنانية بين الزمر السياسية الحاكمة”.

وتابع “النهج التدريجي المُبين في الاستراتيجية الأمريكية يستحق الثناء بالفعل، وهناك حاجة ماسة إليه، ولكن بعد انتخاب برلمان لليبيا ورئيس للبلاد”.