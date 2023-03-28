سفير ألمانيا: أشجع جميع القادة على العمل معا لمصلحة شعب ليبيا

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت أنه يشجع بشدة جميع القادة على العمل معًا من أجل شعب ليبيا والاستفادة من الخدمات الجيدة التي يقدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وأضاف سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن كافة الليبيين يستحقون الحياة في سلام وأمان لهذا فإنه يرحب بجهود المبعوث الأممي لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في العاصمة طرابلس أفضى إلى التأكيد على تسع نقاط أساسية.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها أن المشاركين في الاجتماع الذي ضم عددا من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية أكدوا ضرورة أن يكون الحوار ليبيا – ليبيا وداخل الأراضي الليبية مع رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

كما اتفق المجتمعون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.