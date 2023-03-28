باثيلي يدعو مجلسي النواب والدولة بالوفاء بالتزاماتهما لإجراء الانتخابات

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دعا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، ضمن إطار زمني واضح.

وحثّ باثيلي، مجلس الدولة لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات، وذلك خلال لقائه الإثنين مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

2/1 التقيت اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، وحثثته على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات. pic.twitter.com/BeeTnZYGaj — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 27, 2023

وقال باثيلي، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تظل على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي.