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باثيلي يدعو مجلسي النواب والدولة بالوفاء بالتزاماتهما لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

دعا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، ضمن إطار زمني واضح.

وحثّ باثيلي، مجلس الدولة لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات، وذلك خلال لقائه الإثنين مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

 وقال باثيلي، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تظل على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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