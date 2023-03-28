مركز الرقابة ينصح بعدم شراء اللحم المفروم الجاهز

الوطن| رصد

نصح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، المستهلكين بعدم شراء اللحم المفروم الجاهز والمغلف بعد التحضير من القصابين، وذلك لوجود غش تجاري أثناء تحضيره.

وقال المركز في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن القصابين يضيفون إلى اللحم المفروم الجاهز بقايا الأحشاء، والشحوم، والصبغات المحظور استخدامها، لمنحه المظهر الطازج، وكذلك تخزينه لفترات طويلة داخل الثلاجة.

ونصح المركز في بيانه المواطنين باختيار اللحم داخل المحل، والطلب من صاحب القصاب فرمه، منبها أصحاب القصابين بضرورة التكرار الدوري لتنظيف آلة فرم اللحم وإزالة بقايا اللحوم العالقة داخلها.

مخالفات في سلخانات بصبراتة

وفي سياق آخر، أعلن المركز استمرار الجولات التفتيشية رفقة مركز الحرس البلدي، علي سلخانات وثلاجات حفظ اللحوم الحمراء والبيضاء بمنطقة صبراتة للتأكد من مدي مطابقتها المواصفات الليبية والاشتراطات الصحية، حيث رصدت الدوريات غياب النظافة، وعدم وجود الختم الخاص بالسلخانة على اللحم.

كما ﻗﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلأﻏﺬﻳﺔ الجفرة رفقة فرع الحرس البلدي ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ على محال بيع اللحوم بمدينة هون، وتبين أن النظافة العامة غير جيدة، وخلط بعض أصناف اللحوم وخروج منها روائح داخل المبردات، وجرى إحالة المخالفة إلى الجهات الضبطية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.