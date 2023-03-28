باثيلي يجدد الدعوة لمجلسي النواب والدولة للوفاء بالتزاماتهما بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

جدد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، الدعوة إلى مجلسي النواب والدولة للوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح.

جاء ذلك بعد لقائه مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الإثنين، في طرابلس، حيث قال باثيلي، إنه المشري على قيادة مجلس الدولة لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات.

وأكد باثيلي، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تظل على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي.

والإثنين 20 مارس 2023 أعلن مجلس النواب تسمية 6 أعضاء ممثلين له في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة “6+6″، الموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وضم الأعضاء، نورالدين خالد، جلال الشويهدي، صالح قلمه، أبو صلاح شلبي، ميلود الأسود، عزالدين قويرب.

وحتى صباح اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 لم يعلن مجلس الدولة اختيار ممثليه في اللجنة التي نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.