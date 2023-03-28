النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع القادسية

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع القادسية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.

وبينت النيابة العامة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تحقيق أنجزته نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف – طرابلس؛ حول مشروعية معاملة مصرفية في فرع المصرف؛ كشف عن اتجاه إرادة مسؤول الفرع؛ إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، ابتغى من خلالها تحقيق منافع مادية لنفسه وغيره؛ بتعمّده خصم خمسمائة ألف دينار من أموال المصرف، ترتيباً على قبوله صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب الساحب؛ ثم مكن هذا الأخير من المبلغ؛ فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام.

وأشارت النيابة إلى أن المحقق أمر بحبس متسلم متحصلات الفعل؛ ووجه الجهات الضبطية بضبط مسؤول الفرع وإحضاره.