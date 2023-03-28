طقس مائل للاعتدال مع تراجع درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

يميل الطقس للاعتدال مع تراجع في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا، اليوم الثلاثاء، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة، اليوم، ما بين 18 و23 مئوية على أغلب مناطق الشمال، بينما تتراوح ما بين 28 و31 مئوية على مناطق الجنوب. وأشارت الأرصاد إلى أنها ستنخفض من مساء اليوم، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة على الشمال الشرقي.

وتوقعت الأرصاد، حدوث ارتفاع نسبي في درجات الحرارة يوم الجمعة القادم على مناطق غرب ليبيا.

وبحريًا حذّرت الأرصاد من ريح “شرش” شمالي غربية، نشط على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعته إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.5 متر.