حالة الطقس في ليبيا ليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يميل الطقس للاعتدال على اغلب المناطق، مع تراجع في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شرقية نشطة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-24)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 31)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ومن مساء اليوم تكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحياناً يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:23)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:58).