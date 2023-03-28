البنداق: استمرار القوة القاهرة يحول دون إجراء الانتخابات

رأى عضو مجلس النواب حمد البنداق، أن استمرار القوة القاهرة يحول دون إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال البنداق في تصريحات صحفية: “استمرار القوة القاهرة السابقة يتطلب إيجاد حكومة واحدة وتوحيد المؤسسة العسكرية وخروج جميع القوات الأجنبية والقضاء على انتشار السلاح، وأستبعد إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري دون تحقق هذه الشروط”.

وأضاف “تدخل بعض الدول في الشأن الليبي يمكن أن يحول دون إجراء الانتخابات، كما أن لجنة 6+6 لديها مهلة لا تتجاوز 60 يوما للانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات”.

وتابع “اللجنة تنظر ما إن كانت هناك ضرورة لتغيير أو الإبقاء على بعض البنود في القوانين حسب التشاور والاتفاق بين المجلسين”.