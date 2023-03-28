بوغدانوف: سفير روسيا في ليبيا سيتوجه إلى طرابلس

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى العاصمة طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا: أن الجانب الروسي يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة بحسب موقع “روسيا اليوم”.

في وقت سابق قال بوغدانوف، إن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وتخطط لفتح قنصلية عامة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.