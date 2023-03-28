نقل معدات جديدة وقطع غيار لصيانة محطة كهرباء شمال بنغازي

العنوان

قالت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل نقل المعدات وقطع الغيار من مخازن الشركة إلى موقع محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأوضحت، أن ذلك يأتي استكمالاً لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة الجاري تنفيذها حالياً من قبل شركة سيمنس الألمانية وكذلك الاستعداد لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى التي ستقوم بتنفيذها شركة “جي إي” الأمريكية خلال الشهر المقبل.

وأكدت الشركة العمل بشكل متواصل على الرفع من كفاءة وحدات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية المنتجة دعماً للشبكة الكهربائية واستقرارها .