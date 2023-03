معلقًا على اجتماع 5+5 في ريكسوس.. آمر محور الزطارنة: لا تصالح مع المجرمين

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة محمد عيسي على الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بفندق ريكسوس.

عيسى قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الجميع يتطلع لإقامة المصالحة المجتمعية وإحلال السلام داخل مجتمعنا الليبي الكريم، لكنّ السلام لا يأتي بعقد الصفقات والاتفاقيات التي تتجاوز دماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن، إخوتي الاعزاء الذين شاركوا في اجتماع اليوم. المصالحة ليست مع المجرمين نعم للمصالحة مع أهلنا بالمنطقة الشرقية بشرط تنفيذ العدالة وجبر الضرر، ومحاسبة المجرمين على ما ارتكبوه من حروب وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع مزاعمه بالقول : “السؤال الأهم: ماذا تغيّر حتى صار الكثير يتسابق نحو مصافحة من تسببوا بتشريد وقتل العديد من أبناء الشعب الليبي؟ هل تغير خطاب حفتر وأبناؤه؟ هل تغير مُرادهم وأصبحوا حمامة سلام؟ هل اعتذر حفتر عن الجرائم التي ارتكبها؟ هو ذاته، وما زال حفتر وأبناؤه هدفهم ظاهرًا للعيان لم يتبدل وهو السيطرة على البلاد بالقوة”.

واعتبر أن الهدف من هذه الاجتماعات ليس لغرض المصالحة الحقيقية بين أبناء الشعب الواحد، كما أن دخول حفتر في هذه الاجتماعات غرضه الوصول بقدر الإمكان إلى مكامن السلطة والمال وازدياد نفوذه بطرق أخرى. بحسب زعمه.

وتابع: “إنني آسف كثيرًا حين أجد بعض قادة بركان الغضب اليوم ينجرون نحو هذه اللقاءات المريبة التي تأتينا من بعض الدول، والسؤال: أين كانت هذه الدول عندما كانت طرابلس تدك بالأسلحة الثقيلة ومحاولة اجتياح مدينة مصراتة؟ ما هكذا تورد الإبل أيها الإخوة، ولا خير أبدًا في اتفاقيات وتفاهمات تفرض من دول بعينها، فهي بذلك تنفذ أجندتها ومصالحها وليست مصالح بلادنا”.

واختتم حديثه قائلًا: “أتمنى من اغنيوه والزوبي الخروج من هذا المشروع الذي رأى فيه رفاقكم أنه خطر يهدد الجميع”.

