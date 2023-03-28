مستمرون في الرفع من كفاءة وحدات الإنتاج

أخبار ليبيا 24

جددت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، التأكيد على العمل بشكل متواصل من أجل الرفع من كفاءة وحدات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية المنتجة دعمًا للشبكة الكهربائية واستقرارها.

وقالت الشركة، اليوم، إنها تواصل نقل المعدات وقطع الغيار من مخازن الشركة إلى موقع إلى موقع محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأكدت، أن ذلك يأتي استكمالا لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بالمحطة الجاري تنفيذها حاليا من قبل شركة سيمنس الألمانية.

وأضافت، كما أنها تأتي استعدادا لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بالمحطة، والتي ستنفذها شركة “GE” الأمريكية خلال الشهر المقبل.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إنها تواصل حاليًا العمل على استكمال مشروع خط نقل الطاقة “الرويس -أبوعرقوب” جهد 400 ك.ف من ناحية أبو عرقوب.

وأضافت، أنه تم استكمال البرج رقم 537 بعد الانتهاء من أعمال الردم، فيما العمل جارٍ على تركيب البرج رقم 536.