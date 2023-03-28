اتفاق ليبي على متابعة جهود توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي شهدته طرابلس، مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، وبعض قادة الميليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، «يعدّ الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن».

وأوضحت البعثة الأممية في بيان أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع استهدف متابعة الالتزام الذي عبّر عنه المشاركون خلال اجتماع مماثل في تونس منصف الشهر الحالي، بشأن العمل معاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات هذا العام.

وجدد باتيلي دعوته لـ«جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، مشيراً إلى أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا الرئيسية الأخرى التي ترافق المسار الانتخابي».

وبحسب البعثة، فقد أكد المجتمعون في طرابلس على تسع نقاط، أبرزها: أن يكون الحوار ليبياً – ليبياً وداخل البلاد، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج من الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

كما اتفق المجتمعون «على نبذ الاقتتال والعنف بأشكاله كافة على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الحروب».

وشمل الاتفاق، «استكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهما، وعقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي بشرق البلاد».

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، أعلن أنه ترأس الاجتماع الذي عقد مساء الأحد بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس؛ بحضور باتيلي وأعضاء لجنة «5+5» وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية؛ لافتاً إلى أن الاجتماع «استهدف توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان».

كما أعلن مكتب الطرابلسي، أنه أكد للمبعوث الأممي «جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات».

وعقب انتهاء الاجتماع، اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، أن استقرار العاصمة طرابلس، «أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والتقدم في استعداداتنا لإنجاز انتخابات وطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، وتُحقق حلاً سلمياً لحالة الانقسام والحروب التي هددت وحدة ليبيا وتماسك مجتمعنا».

وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح الاثنين «ثوابتنا واضحة، نعم للدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم للانتخابات، لا للتمديد، نعم للسلام، لا للحروب».

ورحبت حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، بالاجتماع، واعتبر وزير دفاعها أحميد حومة، أن هذه الخطوة «تأتي استكمالاً لخطوات سابقة على مدى العامين الماضيين؛ بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية»، واصفاً اللقاء بأنه «سلام الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت أن تودي بسيادته واستقلاله».

ودعا حومة في تصريحات «لوكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الوحدة، الليبيين كافة إلى «الالتفاف إلى مثل هذه الخطوات وتعزيزها، وصولاً إلى وحدة الصف ولمّ الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية»، مشدداً على أن «المؤسسة العسكرية في حال توحيدها، ستكون هي الضامن لإنجاح أي انتخابات، كذلك لقبول الأطراف كافة لنتائجها بقوة القانون لا بقوة العنف والاقتتال».

وأشاد حومة بمساعي المبعوث الأممي لإخراج ليبيا من الأزمة العالقة فيها منذ سنوات، داعياً الجميع «لعدم الإنصات لأي أصوات من شأنها إثارة الفتن بين الليبيين».

من جهة أخرى، قال الدبيبة، إن العقد الذي أبرمته شركة «زلاف» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أميركية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو؛ سيسهم في توفير الوقود والغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب.

وقالت شركة «زلاف»، إنه تم التوقيع على أول عقود مشروع إنشاء مصفاة بالجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل – يو أو بي» الأميركية، التي ستقوم بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

في شأن آخر، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنها بحثت هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهیان، مساء الأحد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، وقالت في بيان، إنهما بحثا أيضاً «الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس».