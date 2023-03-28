أعلنت حكومة الوحدة الوطنية انطلاق مبادرة تضامن التي تستهدف أصحاب المعاشات الأساسية الذين تتكون أسرهم من فردين فما فوق في كل ربوع ليبيا.

وبينت حكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن صندوق التضامن الاجتماعي ينبه المواطنين أصحاب المعاشات الأساسية الذين تتكون أسرهم من فردين فما فوق في كل ربوع ليبيا إلى انطلاق مبادرة تضامن بحيث سيتلقى المواطن المستهدف من الخدمة رسالة نصية عبر هاتفه فيها رقم الكوبون الخاص به وخطوات التسجيل، وكل ما عليه هو تتبع الخطوات.

يشار إلى أن تضامن هي منصة إلكترونية قام صندوق التضامن الإجتماعي بإنشائها، بهدف تقديم المساعدة لأصحاب المعاشات الأساسية المسجلين في الصندوق، في شكل سلات غذائية مجانية.

وتهدف المنصة إلى التكاتف والتضامن مع الأسر المسجلة لدى صندوق التضامن الإجتماعي، من خلال تقديم المساعدات الخيرية وبرامج التنمية الإجتماعية للعائلات الليبية في مختلف المناطق.