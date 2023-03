القيادات العسكرية والأمنية تؤكد ضرورة إيجاد حكومة موحدة ورفض التدخل الأجنبي

ليبيا – اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة أمس الأحد بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور الممثل الخاص عبد الله باتيلي.

المشاركون في الاجتماع أكدوا في بيان لهم نشرته البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، تلقت المرصد نسخة منه،ضرورة إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم.

وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023.

كما أكد المجتمعون في مدينة طرابلس على النقاط التالية:

أن يكون الحوار ليبيًا – ليبيًا وداخل الأراضي الليبية.

رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي.

مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة.

إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية.

زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب.

استكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.

المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.

