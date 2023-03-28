الحصادي: لقاء طرابلس‬ خطوة في الاتجاه الصحيح فلا تلتفتوا للأصوات الناشزة

أكد عضو مجلس الدولة منصور الحصادي، على دعم أي خطورة تقرب بين الليبيين وتحقن الدماء.

وقال الحصادي، في تصريح صحفي، “دعمنا وما زلنا ندعم أي خطوة تقرب بين الليبيين وتحقن الدماء وتعيد السيادة وتحقق الاستقرار وتنهي الحرب وتوصل للانتخابات”.

وأضاف أن “لقاء طرابلس‬ خطوة في الاتجاه الصحيح، فلا تلتفتوا إلى الأصوات الناشزة”.

وختم موضحًا؛ “نقدر التيار الوطني التوافقي السباق الذي تحمل أعباء تمهيد الطريق أمام هذه الخطوة”.

وكانت طرابلس قد استضافت الأحد الماضي، اجتماع اللجنة العسكرية بحضور ممثلين عن الجيش الوطني الليبي من المنطقة الشرقية، وعسكريين من المنطقة الغربية، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.