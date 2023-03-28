أمن طرابلس: تحرير 65 مخالفة وحجز 43 سيارة خلال يومين

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء الدوريات التابعة للقسم النجدة تمكنوا خلال يومي 20 و 21 مارس الجاري من تحرير عدد 65 مخالفات مرورية وجنح ، وبلغ عدد السيارات المحجوزة عدد 43.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم النجدة تمكن من ضبط سيارة يقودها أجانب وتحمل لوحات ليبية كما تم ضبط سيارة مسروقة ومبلغ عنها، بالإضافة لضبط عدد 6 سيارات بلوحات مزورة .

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن انتشار دوريات النجدة بمداخل العاصمة طرابلس وشوارعها يأتي تنفيذا لتعليمات مدير الأمن لبسط هيبة الدولة ضمن منطقة الاختصاص الإداري لمديرية أمن طرابلس.