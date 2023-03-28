محللة إيطالية: «إيني» تلعب دورا مهما خاصا بالطاقة في ليبيا

أكدت أستاذة التاريخ المعاصر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في جامعة سابينزا بروما وزميلة غير مقيمة في المجلس الأطلسي، المحللة الإيطالية أليسيا ملكانجي، أن شركة إيني تعلب دورا مهما خاصا بالطاقة في ليبيا.

وقالت ملكانجي، في تصريحات لموقع «ديكود 39» الإيطالي: “دور الطاقة الذي تلعبه شركة إيني الإيطالية في كل من ليبيا وبشكل عام حتى مصر، حيث يمكن لخطة ماتي أن تؤتي ثمارها لأنه يُنظر إليها على أنها نقطة تحول فيما يتعلق بحالات الطوارئ التي تمر بها العديد من البلدان”.

وأضافت “لم تنجح أوروبا لفترة طويلة في فرض نفسها كلاعب جيوسياسي لأنها كانت غير موحدة داخلياً بسبب التنافس وأيضًا بسبب التصور المختلف للمخاطر والفرص، فالحالة الليبية مثال على ذلك حيث كانت هناك سلسلة من الإجراءات التي لم تسفر عن نتائج. كما انعكس غياب الرؤية الجيوسياسية على العمل الملموس”.