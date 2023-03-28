الدبيبة يؤكد على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل

ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الإثنين بزيارة تفقدية لوزارة الاقتصاد والتجارة، لمتابعة سير العمل بالوزارة وذلك خلال لقاء موسع عقده مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وحضور مديري الجهات التابعة للوزارة، ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير جهاز الحرس البلدي.

ورحب وزير الاقتصاد المكلف “سهيل أبو شيحة” بالدبيبة، مشيدًا بجهوده في متابعة العمل بكل القطاعات والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها والعمل على معالجتها.

وخُصص هذا الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة لمتابعة عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال هذا الشهر، وعرض تقاريرها عن الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك، والتي قدمت تقريرها حول عملها مؤكدة فيه توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة.

كما تم مناقشة مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض الأحكام بالشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات التصدير للصناعات المحلية وتنظيمها، والتطرق للنظام الضريبي والجمركي، ومناقشة ما يساهم في دعم القطاع الخاص والعاملين به.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتقديم مقترح لمجلس الوزراء.

وشدد الدبيبة في ختام الاجتماع، على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، وضرورة نشره بالجريدة الرسمية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل، مشيدًا بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار وضرورة استمرارهم في أداء مهامهم.

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