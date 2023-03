لتنفيذه عمليات غير مشروعة.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مسؤول سابق بمصرف الجمهورية

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – القادسية بطرابلس، لمواجهته بتهم تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم قام بعمليات مصرفية غير مشروعة، سعى من خلالها لتحقيق منافع مادية لنفسه وغيره.

وقالت النيابة العامة إن المتهم تعمّد خصم 500 ألف دينار من أموال المصرف، إزاء قبوله صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب الساحب ليمكنه من سحب الأموال.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم ألحق بهذا الفعل ضررا بالمال العام؛ حيث أمر المحقق بحبس مستلم هذه الأموال.

المصدر: مكتب النائب العام

