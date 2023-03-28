النايض: إجراء الانتخابات هذا العام حق إنساني عاجل للشعب الليبي

الوطن|رصد

أكد المترشح الرئاسي عارف النايض أنه لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الحالي، وفقًا لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وأشار النايض إلى إن الليبين لن يقبلوا بأي مماطلات إضافية بعد 12 عامًا من التسويف، ولا بأي صفقات “نفعية أنانية” بين الزمر السياسية الحاكمة، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات العام الجاري، حق إنساني عاجل للشعب الليبي.

وختم المرشح الرئاسي قائلًا: “النهج التدريجي المُبين في الاستراتيجية الأمريكية يستحق الثناء بالفعل، وهناك حاجة ماسة إليه، ولكن بعد انتخاب برلمان لليبيا ورئيس للبلاد“.