أمن طرابلس: القبض على تشكيل عصابي خطف مواطن وحاول ابتزازه

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على تشكيل عصابي متهم بخطف مواطن وتصويره عاريا لأجل ابتزازه.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعضاء التحري تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي قام بخطف مواطن واقتياده لأحد الشقق ومحاولة مواقعته وتصويره عاريا لأجل ابتزازه.

وجرى تحليل البيانات والمعطيات في بلاغ المشتكي وبعد جمع المعلومات والتحري على المشتبه بهم تم التوصل إليهم والقبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة قانوناً.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأشخاص المجهولين وعدم الانصياع وراء أي ابتزاز لأنه فعل يراد به التهديد والترهيب للضحية للحصول على المقابل المادي، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين وحثت مديرية الأمن المواطنين على عدم التردد بالتوجه لأقرب مركز شرطة؛ لتقديم شكوى لمساعدتهم في الوصول للمجرم والقبض عليه.