الزادمة: الحفاظ على سيادة واستقلال واستقرار ليبيا يبدأ بضمان تحقيق استقرار مناطق الجنوب

العنوان

أكد، نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، سالم الزادمة، على أن الحفاظ على سيادة واستقلال واستقرار ليبيا يبدأ بضمان تحقيق استقرار مناطق الجنوب الليبي.

وقال إن ذلك يتأتى عبر مساندة الدور الاستراتيجي والتاريخي الذي تقوم به قوات الجيش الليبي والقوة الأمنية والشرطية، في تعزيز السلم الأهلي والاجتماعي من جهة ومواجهة المجموعات الإرهابية والمرتزقة وعصابات الجريمة وأعمال التهريب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.

وأضاف الزادمة، في بيان، أن ما يحدث اليوم من مأساة إنسانية في البحر المتوسط يجعل موضوع الهجرة غير الشرعية مشكلة دولية وجب الاهتمام بها والتعاون لأجلها بين دول المصدر والعبور وأوروبا.

ودعا الزادمة مؤتمر دولي بشأنها، وأن يتم دعم المناطق التي تعاني جزاء هذه الظاهرة مثل “المنفذ الحدودي التوم ومنطقة تجرهي والقطرون وحوض مرزق وتمسه”.

وقال، إن برامج الشراكات الاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة بين أوروبا والدول الأفريقية، هي السبيل الأنجح والأفضل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا وضمان فرص العيش الكريم في دول مصدر الهجرة.