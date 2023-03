لتحقيقه منافع مادية لنفسه.. النائب العام يأمر بضبط مدير مصرف الجمهورية القادسية السابق

ليبيا – أظهرت التحقيقات التي أنجزتها نيابة مكافحة الفساد طرابلس حول مشروعية معاملة مصرفية بمصرف الجمهورية فرع القادسية إرادة مدير الفرع السابق تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.

وقال مكتب النائب العام في بيان له الثلاثاء: إن التحقيقات أظهرت تعمد المتهم خصم 500 ألف دينار من أموال المصرف ترتيبًا على قبوله صكوكًا مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب الساحب، وذلك تحقيقًا لمنافع مادية لنفسه ولغيره.

وأشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس مستلم محصلات الفعل وتوجيه الجهات الضبطية بضبط مسؤول الفرع وإحضاره.

