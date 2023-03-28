النيابة العامة الليبية تأمر بحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع القادسية

أمرت نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس، بحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع القادسية وشخص آخر احتياطياً.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، على فيسبوك، كشفت التحقيقات أن المدير السابق نفذ عمليات مصرفية غير مشروعة، ابتغى من خلالها تحقيق منافع مادية لنفسه وللمتهم الآخر.

وتعمد المسؤول خصم 500 ألف دينار من أموال المصرف، بعد قبوله صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب المتهم الثاني، ثم مكنه من المبلغ؛ فتسببا في إلحاق ضرر بالمال العام.

والأحد، أعلنت النيابة العامة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة أكاكوس للخدمات النفطية احتياطيا، بتهمة الفساد

وتتمثل الواقعة، بحسب النيابة، في التفاف المسؤول عن النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية، وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار، رغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة.