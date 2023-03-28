التويجر: تحديات ضخمة تواجه الخطة العشرية الأمريكية

الوطن| رصد

قال وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، إن الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الصراع في عدة دول وعلى رأسها ليبيا، هي تنفيذ لقانون الهشاشة الذي أصدره الكونغرس في عام 2019 وكانت ليبيا من ضمن 4 دول هشة قررت واشنطن دعمها، وأنه تم إعداد هذه الاستراتيجية بعد إشراك عدد كبير من الليبيين وتمت صياغة الأهداف المعلنة بناء على ذلك.

وأوضح التويجر في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “هناك تحديات ضخمة تواجه الأهداف المعلنة ومنها وجود رغبة لدى بعض العائلات للسيطرة على الحكم مستغلة الانتخابات وكذلك وجود مرتزقة الفاغنر التي تحتل قواعد عسكرية مهمة في الجنوب الليبي، لذا أعتقد أن هذه الخطة العشرية تعطي الغطاء للسعي لإخراج المرتزقة الروس من ليبيا”.