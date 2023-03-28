بن زاهية رئيساً جديداً لشركة الواحة للنفط

أجريت بشركة الواحة للنفط، اليوم الثلاثاء، مراسم تسليم وإستلام لجنة الادارة الجديدة بالشركة.

وقال بيان صادر عن الشركة: “في أجواء من الود والمحبة تم بمقر الشركة الرئيس إجراء مراسم التسليم والإستلام بين رئيس لجنة الإدارة السابق أنور على الشهلول وفتحي بن زاهية رئيس لجنة الإدارة الجديد”.

وأضاف البيان “رحب الشهلول بالحضور وعبر عن شكره وإمتنانه للجميع على الدعم والمساعدة التى تم تقديمها له خلال فترة عمله بالشركة، كما تمنى التوفيق لبن زاهية، في مهامه الجديدة، معبراً عن سعادته بالفترة التى قضاها فى العمل بشركة الواحة للنفط”.

وتابع “أثنى بن زاهية على الجهود التى بذلها الشهلول، خلال فترة توليه مهام عضوية لجنة الإدارة ومن ثم رئيسا للجنة الإدارة متمنياً له التوفيق في مسيرته المستقبلية”.