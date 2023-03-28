السفارة البريطانية: يجب أن تكون الشفافية والمساءلة في صميم العملية الانتقالية بليبيا

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا ضرورة أن تكون الشفافية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في صميم العملية الانتقالية الليبية.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” إن بريطانيا “تؤيد بالكامل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان” مضيفة “نحن قلقون للغاية من النتائج الواردة في التقرير الأخير، بما في ذلك الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية”.

وشددت السفارة البريطانية على وجوب “أن تكون الشفافية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في صميم العملية الانتقالية الليبية ” مضيفة “من الأهمية أن تتم متابعة هذا التقرير بإجراءات ملموسة، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي أمسالاثنين وخَلُصَتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.