وزير خارجية الجزائر يؤكد دعم بلاده للاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة، حيث قالت والوزارة، الوزيرة نجلاء المنقوش أجرت اتصالًا هاتفيًا مع عطاف، حيث هنأته بتوليه منصبه الجديد.

وأضافت الخارجية، أن جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزيران حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أكد

وقالت الخارجية، إن عطاف أكد دعم الجزائر للاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.