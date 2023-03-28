شركة البريد تزور فرنسا لنقل التجارب الناجحة لليبيا

انطلاقا من سعي شركة بريد ليبيا لتقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وايمانها بأهمية دراسة تجارب الدول واختيار أفضل وانسب التقنيات والخدمات البريدية لتقديمها للمواطنين

زار وفد من شركة بريد ليبيا مؤسسة البريد الفرنسي، انطلاقا من سعي الشركة لتقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وايمانها بأهمية دراسة تجارب الدول واختيار أفضل وانسب التقنيات والخدمات البريدية لتقديمها للمواطنين، وفق بيان لشركة البريد.

وتكون هذا الوفد من رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة، بالإضافة إلى المهندس المكلف بالتطوير التقني، وقد تم الاتفاق على التعاون في عدة مجالات أهمها تقديم الاستشارات والدعم في مجال التطوير والتقنية.

جدير بالذكر أن البريد الفرنسي يصنف كرابع أفضل بريد حكومي على مستوي العالم وفق التقرير الصادر عن اتحاد البريدي العالمي لسنة 2021.

والتقى الوفد بعدد من المسؤولين والمدراء بالبريد الفرنسي، وتم عقد عدد من الاجتماعات، كما أجرى الوفد عدة جولات ميدانية لمراكز العمليات ونماذج من مكاتب البريد في فرنسا.ت

وتم الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال البريد، كما تم النقاش على أهم وأبرز الخدمات المقدمة في البريد الفرنسي، ومدى الاستفادة من التجارب الناجحة ونقلها إلى شركة بريد ليبيا.